Covid-19

As pinturas portuguesas "O Inferno" e "Ecce Homo" são as mais procuradas nos vídeos colocados 'online' pelo Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, segundo a instituição, contando com mais de 10 mil visualizações diretas.

Contactado pela agência Lusa, o diretor do MNAA, Joaquim Caetano, sublinhou que a manutenção da atividade do museu nas plataforma digitais "é essencial para o museu e visa também conquistar novos públicos".

Encerrado desde 15 de março, como todos os museus e monumentos tutelados pelo Ministério da Cultura, na sequência das restrições para combater a pandemia convid-19, a direção do MNAA decidiu criar novas formas de divulgar as coleções de arte antiga.