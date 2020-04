Covid-19

O presidente da Associação Portuguesa de Imprensa (APImprensa), João Palmeiro, afirmou hoje que cerca de 50 jornais avançaram para 'lay-off', enquanto a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIC) apontou que cerca de "30 jornais" deixaram de imprimir.

As duas associações estiveram hoje reunidas com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que durante a tarde está a manter reuniões com o sindicato e entidades representativas dos media, no âmbito do impacto da pandemia de covid-19 no setor.

João Palmeiro foi dizer ao Presidente da República o que a associação tenciona fazer "uma vez terminada a compra de publicidade" anunciada há uma semana pelo Governo - o Estado vai alocar 15 milhões de euros na compra antecipada de publicidade institucional.