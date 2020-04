Covid-19

O Agrupamento de Escolas da Lousã (AEL) vai entregar a 190 alunos equipamentos informáticos pagos por empresas e autarquia, num valor global superior a 60 mil euros, foi hoje anunciado.

No início de maio, os materiais serão "disponibilizados aos alunos em regime de cedência", garantindo "condições para uma educação mais inclusiva, diferenciadora e humanista", afirma em comunicado Pedro Balhau, diretor do agrupamento, ao realçar a necessidade de ultrapassar dificuldades "no atual contexto do ensino a distância" e do combate à pandemia da covid-19.

"O AEL identificou cerca de 190 alunos cujos agregados não têm computador, ou não têm acesso à internet ou apenas conseguem um acesso limitado mediante o uso de 'smartphone' ou de 'tablet' com limitações de uso", adianta.