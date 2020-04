Covid-19

O PCP propôs hoje um programa de apoio urgente às rádios locais, imprensa regional, agência Lusa e RTP devido à pandemia, considerando que o Estado não deve fazer transferências para os grupos económicos que dominam a comunicação social.

Em comunicado enviado às redações, o PCP anuncia um projeto de lei através do qual os comunistas propõem a "atribuição de um conjunto de apoios, com significado financeiro relevante, às rádios locais e aos órgãos de imprensa regional, ao nível do apoio a encargos fixos, da distribuição postal e da publicidade institucional".

Devido à pandemia de covid-19, o PCP sugere ainda, no conjunto de medidas excecionais e temporárias, o reforço das transferências para a Lusa e para a RTP "de forma a garantir o cabal cumprimento das suas missões de serviço público".