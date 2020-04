Covid-19

A Agência Nacional de Inovação (ANI) vai apoiar três projetos de resposta à covid-19, de produção de equipamentos de proteção, desenvolvimento de ventiladores e de testes de diagnóstico, com 2,7 milhões de euros, de acordo com um comunicado.

"São três iniciativas nacionais, lideradas pelo CTCP - Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, pelo CEiiA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto e pelo iBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica", indicou hoje a ANI, vincando que o objetivo é "autonomizar a resposta de Portugal ao surto de covid-19, contribuir para mobilizar as cadeias de produção do país e projetar a capacidade nacional de exportação deste tipo de produtos".

O montante mais elevado, de 2,6 milhões de euros, foi para o projeto "Atena", do CEiiA, "para a conceção, produtização e industrialização de um ventilador médico invasivo de montagem simples e produção descentralizada, para ambiente hospitalar, com conceção, teste e preparação do processo de industrialização em Portugal".