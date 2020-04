Covid-19

O vereador da Proteção Civil da Câmara de Matosinhos admitiu hoje uma intervenção mais musculada no Lar do Comércio, com a entrada de bombeiros e proteção civil para impor o cumprimento das normas e garantir a separação dos utentes.

Em declarações à Lusa, José Pedro Rodrigues adiantou que no quadro da vistoria realizada na quinta-feira foi decidido reforçar, entre hoje e sábado, o quadro de profissionais da instituição com a contratação de sete a oito enfermeiros e pessoal de ação direta.

O vereador do pelouro referiu que vai ser mantida uma avaliação permanente da situação, nomeadamente ao nível da gestão técnica e das equipas ao serviço do lar, por forma a garantir a correção das falhas detetadas pelas autoridades de saúde, nomeadamente na separação de utentes.