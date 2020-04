Actualidade

A Inapa registou 4,1 milhões de euros de prejuízo em 2019, valor que compara com um resultado líquido negativo de 3,6 milhões de euros registado no ano anterior, anunciou hoje o grupo que produz papel e embalagens.

A Inapa terminou 2019 com um prejuízo de 4,1 milhões de euros, "decorrente da quebra significativa de consumo de papel na Europa, agravado pela indefinição sobre a autorização de compra da Papyrus Deutschlad durante o primeiro semestre e da reorganização do grupo", indicou, em comunicado, o presidente executivo da Inapa, Diogo Rezende.

No período em causa, a empresa faturou 1.030,8 milhões de euros, mais 170,5 milhões de euros do que em 2018, um crescimento obtido na sequência da integração do negócio da Papyrus, empresa que se dedica à distribuição de papel, cuja aquisição foi concluída em julho do ano transato.