Actualidade

A Novabase comprou a participação social da Vodafone Portugal na Celfocus, que disponibiliza soluções informáticas para telecomunicações, num negócio cujo preço final poderá ascender a um máximo de 27,5 milhões de euros, foi comunicado ao mercado.

A Novabase vem "informar que foi hoje celebrado entre, por um lado, a sua subsidiária Novabase Enterprise Applications, detentora de 54,997% das ações representativas do capital social da Celfocus, enquanto compradora, e a Vodafone Portugal, detentora de 45,001% das ações representativas do capital social da Celfocus, enquanto vendedora, um contrato de compra e venda dessas ações da vendedora detidas na Celfocus", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, o preço inicial acordado para o total das ações detidas pela Vodafone Portugal é de 20 milhões de euros, pagos em cinco dias úteis.