Covid-19

A Madeira registou hoje um novo caso de covid-19 associado à cadeia de transmissão em Câmara de Lobos, onde foi instalada uma cerca sanitária, informaram as autoridades, sublinhando que dos 86 doentes sinalizados no arquipélago, 21 já recuperaram.

"Há um novo caso positivo a reportar: trata-se de um caso com residência na freguesia de Câmara de Lobos, um utente na faixa etária dos 20 aos 29 anos, pertencente à rede de contactos da cadeia de transmissão identificada naquela freguesia", esclareceu a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (Iasaúde), Bruna Gouveia, em videoconferência, no Funchal.

A responsável disse que o doente e quatro pessoas com relação próxima serão transferidos ainda hoje para o hotel no Cabo Girão, nas zonas altas de Câmara de Lobos, requisitado pelo Governo Regional para isolar os infetados e os casos suspeitos da localidade.