Covid-19

O ministro da Administração Interna apelou hoje para que os portugueses limitem, durante o fim de semana, as deslocações ao necessário e avisou que podem ser encerradas pelas forças de segurança zonas com aglomerados de pessoas.

"Os resultados positivos que têm vindo ser apresentados não nos permitem descansar neste esforço coletivo de contenção. Por isso apelava, para que neste fim de semana, limitemos as deslocações àquelas situações em que são expressamente admitidas", disse Eduardo Cabrita no final da nona reunião da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência devido à pandemia de covid-19.

O ministro avançou que as forças de segurança vão estar empenhadas "naquilo que é o aconselhamento, recomendação e fiscalização do cumprimento das regras próprias do regime estado de emergência".