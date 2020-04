Covid-19

Mais de metade dos trabalhadores de lares de idosos foram testados e 10% estão infetados com covid-19, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.

Em conferência de imprensa após a nona reunião da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência devido à pandemia de covid-19, Eduardo Cabrita avançou também que os migrantes requerentes de asilo a viver em alojamentos na região de Lisboa vão ser testados.

O ministro deu conta que está a ser dada prioridade à realização sistemática de testes a trabalhadores de lares de idosos e que este programa está "em plena aplicação", estando a ser realizado em articulação com as autoridades de saúde, segurança social e com um conjunto de universidade e laboratórios.