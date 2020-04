Actualidade

O número de adesões ao pagamento de impostos por débito direto aumentou 212%, para 138.094, face ao valor registado no final de 2018, e o IMI é o imposto em que mais pessoas pagam por este meio.

A Autoridade Tributária e Aduaneira tem neste momento o registo de 138.094 adesões ao débito direto, segundo adiantou à Lusa fonte oficial do Ministério das Finanças, precisando que, deste total, 46,3% visam o pagamento do Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI) e 40,7% do Imposto Único Automóvel (IUC). Destas adesões, apenas 8,9% visam o pagamento do IRS.

Por comparação com a situação registada no final de 2018 - ano em que a AT passou a disponibilizar esta solução de pagamento de impostos por débito direto - há agora quase mais 94 mil adesões.