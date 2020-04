Actualidade

A Argentina abandonou as negociações dos acordos comerciais do Mercado Comum do Sul (Mercosul) para se concentrar na resposta à crise interna agravada pelo novo coronavírus, anunciou a organização que junta também Paraguai, Uruguai e Brasil.

O Paraguai, que detém atualmente a presidência do bloco, comunicou a decisão da Argentina na sexta-feira através de um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

A Argentina "informou que adotou essa determinação em resposta às prioridades da sua política económica interna, agravada pela pandemia da covid-19, e indicou que não será um obstáculo para os outros Estados continuarem com os vários processos de negociação", pode ler-se na nota.