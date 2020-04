Covid-19

O Gabinete de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos prevê que este ano o défice fiscal no país vai triplicar e o desemprego atingir 16% devido à crise causada pela covid-19.

Antes da pandemia, o mesmo órgão federal não partidário que fornece informação económica ao Congresso, projeta que a dívida deverá alcançar os 101% Produto Interno Bruto (PIB) no final deste ano fiscal.

A mesma entidade também estima uma contração na economia dos EUA, com o PIB a cair já 5,6% este ano, arrastado por uma queda de 39,6% no segundo trimestre de 2020. Contudo, espera-se uma recuperação de 23,5% no terceiro trimestre e de 10,5% no quarto.