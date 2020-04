25 Abril

O secretário-geral das Nações Unidas e antigo primeiro-ministro, António Guterres, afirma ter "enorme admiração" pela forma como os portugueses estão a enfrentar a pandemia de covid-19, considerando que demonstraram elevada maturidade e capacidade de esforço coletivo.

"Estou ciente de que este ano celebramos o 25 de Abril em circunstâncias muito difíceis para todos devido à pandemia covid-19. Mas tenho uma enorme admiração pela forma como os portugueses estão a fazer face a esta adversidade", declara António Guterres, numa mensagem divulgada pelo PS por ocasião das comemorações de hoje da revolução democrática de 1974.

Na sua mensagem, o antigo líder do PS (1992/2002) defende que "a maturidade demonstrada e o empenho generalizado no esforço coletivo" no combate à pandemia de covid-19 "são também uma forma de evidenciar e de comemorar os valores de Abril".