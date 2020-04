Covid-19

O sociólogo Boaventura de Sousa Santos publicou um ensaio em que reflete sobre como a pandemia covid-19 veio revelar que o capitalismo neoliberal incapacitou o Estado de responder a emergências, e que a natureza consegue defender-se da ação humana.

"A cruel pedagogia do vírus" é o título do ensaio publicado em formato digital pela Almedina, e que é apenas "um embrião para um livro maior" que Boaventura de Sousa Santos está a escrever, e que deverá ser publicado no final do ano, explicou o sociólogo à agência Lusa.

Neste pequeno livro, o sociólogo expõe ao longo de cinco capítulos as suas reflexões sobre o impacto da pandemia causada pelo novo coronavírus à luz do contexto social, económico e político dos últimos anos.