Um estudo publicado pelo Banco de Portugal concluiu que o Acordo de Cooperação Cambial (ACC) com Cabo Verde permitiu ao arquipélago dar credibilidade à sua política monetária e fazer convergir a inflação para níveis próximos aos da zona Euro.

Publicado na Revista de Estudos Económicos lançada este mês pelo Banco de Portugal, o estudo em causa analisa os 20 anos (1998 - 2018) do Acordo de Cooperação Cambial entre Portugal e Cabo Verde, a sua evolução e desafios, assumindo que "con?gura um caso de sucesso que merece ser analisado".

"O aumento do rendimento médio 'per capita' de Cabo Verde, no contexto de maior abertura ao exterior, foi um dos fatores mais relevantes que marcaram as últimas duas décadas", destaca o estudo.