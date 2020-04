Moçambique/Ciclones

Cerca de 123.800 pessoas pedem bens alimentares, um ano depois de terem sido atingidas com a passagem do ciclone Kenneth, em 26 povoações no norte de Moçambique, indica um relatório de organizações humanitárias e da proteção civil.

"A alimentação é referida como a primeira necessidade, mais urgente, por 123.866 pessoas" em 26 localidades, lê-se num documento conjunto do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) de Moçambique e da Organização Internacional das Migrações (OIM).

O levantamento foi baseado em inquéritos feitos nos dias 27 e 28 de fevereiro e representa a mais recente recolha de dados publicada acerca das povoações afetadas nas províncias de Cabo Delgado e Nampula, por onde passou o ciclone que matou 45 pessoas.