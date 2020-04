25 Abril

O presidente da Assembleia da República considerou hoje que o pior que pode acontecer à democracia é o escrutínio das oposições parlamentares ser substituído por campanhas de desinformação baseadas nas mentiras e nas calúnias.

Esta posição foi defendida por Ferro Rodrigues no discurso que abriu a sessão solene comemorativa do 25 de Abril de 1974, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Numa alusão à polémica em torno do formato das comemorações do 25 de Abril deste ano, quando o país se encontra em estado de emergência por causa da pandemia de covid-19, o presidente da Assembleia da República advertiu que "o pior que podia acontecer à democracia era ver o trabalho de escrutínio próprio das oposições parlamentares ser exercido por poderes fácticos ou inorgânicos, cujos intentos são pouco claros, muitas vezes contraditórios entre si, e dificilmente circunscritos às questões em disputa, e dos quais nunca virá nenhuma alternativa política e nenhum benefício democrático".