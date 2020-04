25 Abril

Os Verdes defenderam hoje que "o 25 de Abril não está de quarentena", em tempo de pandemia de covid-19, e que é preciso "achatar a curva" das desigualdades, 46 anos depois da "Revolução dos Cravos".

José Luís Ferreira, deputado do Partido Ecologista "Os Verdes", utilizou alguns termos associados à pandemia no seu discurso na sessão solene do 25 de Abril, na Assembleia da República, em Lisboa, e em que justificou a sua realização, num dia em que não se pode esquecer "a importância que a liberdade e a democracia representam para todos, enquanto povo".

Em tempos de estado de emergência, e de polémica sobre a sessão solene, este ano com muito menos deputados e convidados, afirmou que o parlamento tem de continuar a trabalhar.