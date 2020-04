25 Abril

A líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, considerou hoje que "Abril está por cumprir" na saúde, no ambiente e no funcionamento das instituições democráticas e defendeu "uma nova alvorada" com "novas políticas e um novo paradigma".

Discursando na sessão solene para celebrar a revolução de 25 de abril de 1974, Inês Sousa Real defendeu que "Abril está por cumprir no funcionamento das instituições" democráticas, afirmando que "na própria casa da democracia ainda há quem mostre intolerância a desvios ao pensamento único".

"À democracia, de pouco ou nada servirão cerimónias e demais simbologias, que se mostrem alheadas das aspirações e preocupações das pessoas e muito menos das consequências da atual crise sanitária, económica, social e ambiental, ditada por uma doença silenciosa e desconhecida", declarou a deputada do PAN.