25 Abril

O BE considerou hoje que Portugal aprendeu com a pandemia que é o Serviço Nacional de Saúde que "salva e protege" as pessoas e que os profissionais de saúde são imprescindíveis, rejeitando o desenterrar da "velha cartilha" da austeridade.

Na sessão solene comemorativa do 46.º aniversário do 25 de Abril de 1974, na Assembleia da República, em Lisboa, o BE voltou a colocar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) no centro do seu discurso - tal como aconteceu, aliás, nos últimos dois anos - destacando que "a crise sanitária mostrou como a saúde é um bem público".

Foi precisamente o deputado responsável pela área da saúde, Moisés Ferreira, que fez a intervenção pelos bloquistas - começando por "lembrar todas as pessoas que sucumbiram ao novo coronavírus" - num 25 de Abril que considerou ser "diferente no modo, mas ainda mais importante no significado".