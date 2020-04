25 Abril

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, defendeu hoje que o "poder político" não pode "tentar justificar o injustificável", mantendo as críticas à realização da sessão solene do 25 de Abril no parlamento.

Numa declaração gravada a partir de sua casa e divulgada à comunicação social, Rodrigues dos Santos defendeu que o CDS-PP "foi coerente" ao discordar desde o início do modelo da cerimónia e elogiou o líder parlamentar, Telmo Correia, por ter "protestado solenemente" contra uma decisão que, na opinião dos centristas, "dividiu os portugueses".

"O poder político tem de dar o exemplo ao país, não pode tentar justificar o injustificável, muito menos autorizar para si aquilo que proíbe aos portugueses", criticou.