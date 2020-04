Covid-19

A Câmara Municipal de Seia, no distrito da Guarda, aprovou um plano de atuação para fazer face às contingências sociais e económicas provocadas pela pandemia da covid-19, que inclui 41 medidas económicas e financeiras, foi hoje anunciado.

Segundo a autarquia presidida por Carlos Filipe Camelo, as medidas constam do programa "Seia(C)onsigo", que foi aprovado por unanimidade na reunião do executivo de sexta-feira.

O município de Seia refere em comunicado enviado à agência Lusa que as ações "têm um impacto no orçamento municipal na ordem de um milhão de euros" e visam, sobretudo, "apoiar todos aqueles que tiveram uma perda de rendimentos devido ao surto pandémico, assim como a população economicamente mais vulnerável".