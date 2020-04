25 Abril

Em tempos de pandemia, Portugal comemorou hoje o 25 de Abril à janela e ao início da tarde cantou-se "Grândola Vila Morena", de Zeca Afonso, numa manifestação que acabou por ser algo 'tímida' em vários pontos do país.

O repto para os portugueses irem à janela e cantarem a "Grândola Vila Morena", uma das 'senhas' da Revolução de 1974, partiu da Associação 25 de Abril, que cancelou o habitual desfile na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Pontualmente, às 15:00, o presidente da associação, o antigo capitão de Abril Vasco Lourenço, surgiu à janela de sua casa e, do 5.º andar de um prédio na freguesia do Areeiro, em Lisboa, cantou "Grândola, Vila Morena" com um cravo vermelho na mão.