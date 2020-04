Covid-19

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou hoje que começou a distribuir uma ajuda adicional de 9.500 milhões de dólares (cerca de 8.800 milhões de euros) às companhias aéreas norte-americanas, para pagar os salários aos funcionários.

Num comunicado, o Departamento do Tesouro refere que o novo montante surge no quadro do pacote de estímulos económicos aprovado em março pelo congresso norte-americano e que vai beneficiar oito grandes companhias e outras 29 menores, todas elas de transporte de passageiros.

Segundo o documento, com a ajuda adicional, subiu para 12.400 milhões de dólares (cerca de 11.456 milhões de euros) os pagamentos "iniciais" feitos a um total de 93 companhias aéreas norte-americanas.