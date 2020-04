Covid-19

A Autoridade de Saúde dos Açores afirmou hoje que a retoma da atividade assistencial aos doentes com outras patologias que não a infeção pelo novo coronavírus "está a ser devidamente ponderada e planeada" à "medida da evolução do surto".

A informação foi avançada hoje pelo responsável da Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes.

O também diretor regional da Saúde falava em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto de covid-19 nos Açores.