Covid-19

Os paquistaneses marcaram hoje o primeiro dia do Ramadão entrando nos mercados e mesquitas, ignorando as recomendações para ficarem em casa, de forma a limitar a propagação da pandemia da covid-19.

Em Rawalpindi, a cidade da guarnição ao lado da capital Islamabad, milhares de pessoas caminharam pelos mercados, algumas sem máscaras protetoras, para comprar o suficiente para preparar o jantar, a fim de comemorar adequadamente o final de cada dia de jejum, neste mês sagrado para os muçulmanos.

Cenas semelhantes foram vistas em Peshawar, no noroeste do país, e em Lahore, no leste. Presente entre os clientes de uma farmácia, Muneeb Khan, de 27, explicou estar cansado de usar máscara e luvas.