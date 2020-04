Covid-19

O Presidente argentino anunciou a quarta fase da quarentena total contra o coronavírus com flexibilizações para as pessoas saírem, por uma hora, até 500 metros das suas casas, para cidades com menos de 500 mil habitantes.

A nova fase da quarentena total, iniciada em 20 de março e renovada pela terceira vez neste sábado por Alberto Fernández, inclui uma leve flexibilização a toda a população: poderão sair de casa, por apenas uma hora, para atividades recreativas ao redor do seu domicílio.

"Vamos autorizar que qualquer pessoa possa sair em torno de 500 metros da sua casa para fins recreativos, mas não desportivos. Vão poder andar e tomar ar por uma hora diariamente, mas não correr nem andar de bicicleta", esclareceu Alberto Fernández.