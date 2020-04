Actualidade

O ilusionista português Helder Guimarães vai lançar, a 7 de maio, o seu novo espetáculo "The Present", criado para a Geffen Playhouse, em Los Angeles, num formato 'online', ao vivo a partir da sua casa.

Com duração de 45 a 50 minutos e limite de 25 bilhetes por sessão, "The Present" combina elementos de peça de teatro com espetáculo de magia, em que Helder Guimarães conta histórias e interage com a audiência através de uma plataforma 'online' segura.

"O objetivo era desafiar a ideia de que tínhamos de estar no mesmo espaço para partilhar a sensação [de um espetáculo de magia]", disse à Lusa o mágico português. "Vai haver um cuidado estético, luz, som, todos os elementos que fazem parte de uma peça de teatro estão a ser trabalhados da mesma forma, mas num ambiente alternativo".