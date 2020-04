Covid-19

A European Travel Commission (ETC), entidade europeia de turismo, estimou hoje que o setor do turismo europeu necessite de 375 mil milhões de euros para recuperar da crise gerada pela covid-19 e para restabelecer as suas operações.

"As estimativas da União Europeia [UE] são à volta de 255 mil milhões de euros para ajudar os Estados-membros a recuperar a indústria e mais cerca de 120 mil milhões de euros para investimento extra, para ajudar os empreendedores e operadores a restabelecerem as suas operações", afirma em entrevista à agência Lusa o diretor executivo da ETC, Eduardo Santander.

Com o turismo europeu estagnado, devido às medidas restritivas adotadas pelos Estados-membros da UE para tentar conter a propagação da pandemia, incluindo com limitações nas viagens entre países, o responsável assinala que "o turismo passou de [uma atividade] de 100% para zero" e está hoje "reduzido a praticamente 10% do que era", dadas as perdas totais.