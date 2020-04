Covid-19

O Benfica vai regressar aos treinos no centro de estágios do Seixal em 04 de maio, com trabalho individual e em grupos divididos, depois de a equipa técnica e futebolistas serem testados, informou hoje o clube.

"O Sport Lisboa e Benfica cumprirá assim, de forma rigorosa, o acordo de cavalheiros estabelecido por todos os clubes sob o patrocínio da Liga e dará início, desta forma, à designada fase de 'Retoma'", indica o clube no seu site oficial na internet.

O regresso será feito de forma faseada até que os jogadores voltem a pisar os relvados do Seixal, com uma estratégia que obriga à despistagem da covid-19, primeiro já na segunda-feira (27 de abril), com testes à equipa técnica liderada por Bruno Lage e à estrutura do departamento de futebol.