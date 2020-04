Covid-19

Mais três doentes com covid-19 tiveram hoje alta, em Macau, onde não se registam novos casos há 18 dias, anunciaram as autoridades locais.

Os três pacientes vão ser transferidos para o centro clínico do alto de Coloane para cumprirem 14 dias de isolamento, disse o representante do Centro Hospitalar Conde São Januário, o médico Lo Ick Long.

Catorze doentes continuam internados, oito no hospital e seis no centro clínico de Coloane, acrescentou, na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.