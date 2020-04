Covid-19

O Governo conseguiu já resolver mais de 80% das situações de portugueses que pediram apoio para regressar ao país e simultaneamente, através dos consulados e embaixadas, tem dado apoio social aos nacionais que o solicitam, revela hoje uma informação governamental.

Na mesma nota, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP) precisa que o apoio social aos cidadãos nacionais no estrangeiro tem sido prestada, quer através da linha covid-19, que continua a funcionar, quer pela linha de emergência consular e pelas linhas telefónicas e endereços eletrónicos disponibilizados pelos consulados e embaixadas localmente.

"As linhas covid-19 e do Gabinete de Emergência Consular receberam 17.600 chamadas telefónicas e 12.800 mensagens eletrónicas desde o início da pandemia, continuando esse trabalho em estreita articulação com os consulados e as embaixadas", indica a SECP.