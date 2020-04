Covid-19

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prolongou hoje o estado de emergência no país até 11 de maio no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus.

"A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando-se às 00:00 do dia 27 de abril de 2020 e cessando às 00:00 de 11 de maio de 2020", refere o decreto presidencial enviado à imprensa.

O Presidente guineense justifica a decisão de prolongar por mais duas semanas o estado de emergência no país por considerar que o "país ainda não está em condições de afirmar ter o controlo de toda a situação".