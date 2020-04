Covid-19

A validação dos passes de transportes rodoviários de passageiros da Área Metropolitana de Lisboa (AML) vai voltar a obrigatória em maio, após estarem garantidas as devidas medidas de segurança e proteção, devido à covid-19, foi hoje anunciado.

"É reposta, a partir de maio, a obrigatoriedade das validações de títulos no serviço público de transporte rodoviário de passageiros", pode ler-se num comunicado da AML.

De acordo com a entidade, há um empenho na gradual normalização da oferta do serviço público de transporte rodoviário, articulado com os 18 municípios, de modo a responder às necessidades dos utentes.