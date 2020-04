Covid-19

Cabo Verde registou hoje mais 16 casos positivos do novo coronavírus, todos na cidade da Praia, elevando o total no país para 106, desde 19 março, informou o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde informou que recebeu hoje de manhã os resultados de exames realizados no sábado no Laboratório de Virologia, com 142 resultados.

Desse total, os únicos 16 positivos registaram-se no concelho da Praia, onde a doença já regista transmissão comunitária, com novos casos todos os dias, tendo agora um total de 50 casos.