Covid-19

O regime chinês terá tentado pressionar o Governo alemão para fazer comentários positivos sobre a gestão de Pequim da pandemia da covid-19, afirmou o executivo liderado por Angela Merkel, numa resposta a uma pergunta parlamentar.

O Governo alemão teve conhecimento de "contactos de diplomatas chineses com funcionários alemães com o propósito de conseguir comentários positivos sobre a gestão da pandemia por parte da República Popular da China", refere a resposta do Governo a uma pergunta de uma deputada, cuja autenticidade foi hoje confirmada pelo Ministério do Interior alemão, depois da sua divulgação no jornal Welt am Sonntag.

Na resposta a uma pergunta da deputada de Os Verdes Margarete Bause, o Governo refere que funcionários do Ministério do Interior foram contactos por diplomatas chineses com esse propósito.