Covid-19

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse hoje que pretende aumentar a capacidade de o país fazer testes de diagnóstico à covid-19, depois de prolongar o estado de emergência até 11 de maio.

"Nos próximos quinze dias, temos que ser capazes de aumentar a nossa capacidade de fazer testes diagnósticos da covid-19, reduzir o número de infetados e evitar a sua propagação, em particular, para as regiões ainda sem casos positivos detetados", afirmou num discurso proferido ao país.

No discurso, Umaro Sissoco Embaló disse também que as medidas que o Governo vai adotar, na sequência de renovação do estado de emergência, devem "assegurar o equilíbrio necessário entre a prevenção e o combate", e a necessidade de "garantir segurança alimentar e evitar o colapso da economia".