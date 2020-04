Covid-19

O estado de emergência decretado pelo Presidente da República timorense para responder à pandemia de covid-19 terminou hoje às 23:59 locais (16:59 em Lisboa) sem que tenha sido tomada a decisão sobre a sua renovação.

E com o fim do estado de emergência, e sem que o parlamento tenha ainda decidido se o vai ou não prolongar, caducam vários diplomas cruciais do Governo com as medidas que estavam em vigor para contenção da doença.

Em vigor desde 28 de março, o estado de emergência permitiu ao Governo aplicar várias restrições, incluindo o fecho das fronteiras e a suspensão dos transportes públicos, medidas que deixam agora, oficialmente de vigorar.