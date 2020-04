Covid-19

O Reino Unido registou mais 413 mortes de pessoas infetadas com covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando para 20.732 o número de óbitos durante a pandemia, informou hoje o ministro do Ambiente britânico, George Eustice.

Embora exista flutuações de números ao longo dos dias e tenham sido verificadas reduções ao fim de semana, a variação diária é a mais baixa desde 31 de março.

O número total de casos de contágio, contabilizado até às 09:00 de hoje, é agora de 152.840, mais 4.462 do que no dia anterior, referiu Eustice no início da conferência de imprensa diária do governo sobre a crise.