Covid-19

A PSP está hoje a realizar várias operações de fiscalização rodoviária na zona da Grande Lisboa para verificar se os condutores estão a cumprir as limitações de circulação impostas pelo estado de emergência, disse à agência Lusa fonte policial.

Segundo a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, estas operações de patrulhamento e fiscalização do trânsito começaram hoje de manhã em vários pontos da Grande Lisboa e os locais vão alternando ao longo do dia.

Um destas operações está a decorrer desde as 14:00 no acesso à Ponte 25 de Abril, em Lisboa, disse ainda a mesma fonte, sem avançar dados sobre os condutores fiscalizados.