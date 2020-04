Actualidade

O rei Salman da Arábia Saudita ordenou o fim da pena de morte para crimes cometidos por menores, um dia depois do fim das punições por flagelação, indicou hoje o presidente da Comissão dos Direitos Humanos saudita, Awwad Alawwad.

A decisão surge um dia depois da ordem para acabar com as flagelações, que são substituídas por um tempo de prisão efetiva, multas ou serviços comunitários, pondo cobro a um dos mais controversos castigos públicos do reino.

O herdeiro de Salman, o já príncipe coroado Mohammed bin Salman, segundo escreve a agência France Presse, tem sido visto como a "força por trás" do fim de algumas restrições públicas de punição e um "mediador" nas interpretações ultraconservadoras da Lei Islâmica que muitos no país ainda defendem.