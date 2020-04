Covid-19

O Governo sírio anunciou hoje o fim do ano letivo para mais de quatro milhões de alunos, que passam diretamente para o nível superior, medida tomada devido à Covid-19 e após várias semanas de ensino à distância.

Segundo o Ministério da Educação da Síria, citado pela agência noticiosa oficial Sana, os exames finais para o bacharelato e para as licenciaturas, no entanto, serão mantidos para os mais de 557 mil estudantes, com o Governo a garantir que vão aumentar o número dos centros para os testes para que possa ser garantido o "devido distanciamento".

Damasco anunciou em meados de março o encerramento de todos os estabelecimentos escolares para prevenir a propagação da pandemia do novo coronavírus.