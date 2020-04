Covid-19

O Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Conselho Mexicano de Negócios anunciaram hoje linhas de crédito até 12 milhões de dólares (cerca de 11 milhões de euros) para 30 mil micro, pequenas e médias empresas afetadas pela crise.

Os empréstimos, que terão um prazo médio de 90 dias, surgem como resposta do Governo mexicano para financiar as cadeias produtivas das micro, pequenas e médias empresas durante a crise provocada pela pandemia da covid-19, segundo um comunicado conjunto do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Conselho Mexicano de Negócios, que financia empresas e projetos sustentáveis.

"Continuar com a atividade produtiva e proteger os empregos é prioritário no contexto da crise provocada pela pandemia de covid-19. Contar com mecanismos de crédito às micro, pequenas e médias empresas simples e competitivos é fundamentar para fazer frente à contingência sanitária e alcançar uma rápida recuperação económica", lê-se na nota.