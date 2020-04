Covid-19

O primeiro-ministro egípcio, Moutapha Madbouli, anunciou hoje que o Governo vai encetar negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para obter ajuda financeira durante um ano para fazer face à recessão provocada pela pandemia da covid-19.

"Vamos começar as discussões com o FMI para obter uma assistência financeira e também técnica", afirmou Madbouli, numa conferência de imprensa, no Cairo, sem precisar o montante que será pedido.

Em novembro de 2016, o Egito conseguiu ver aprovado um plano de apoio no valor de 12.000 milhões de dólares (cerca de 10.700 milhões de euros) junto do FMI, cuja última tranche foi disponibilizada em 2019.