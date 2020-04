Covid-19

A Liga Portuguesa de Futebol quer que os clubes garantam a higienização nos estádios após a retoma das competições e que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) se responsabilize pelos testes à covid-19 nas equipas de arbitragem.

Segundo um esboço para a retoma progressiva à competição elaborado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), a que a agência Lusa teve acesso, o regresso da I e II Liga estará sempre "dependente das indicações das entidades oficiais", mas prevê um conjunto de regras que os clubes devem cumprir, como a higienização de "todos os espaços" e a disponibilização de desinfetante nos balneários.

Sobre as medidas para as equipas de arbitragem, a Liga prevê que seja a FPF a "indicar a entidade responsável por atestar que os mesmos estão com teste realizado e negativo".