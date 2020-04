Covid-19

Os testes à covid-19 realizados a funcionários dos lares do concelho de Belmonte, militares da GNR, bombeiros e profissionais de saúde, deram todos resultados negativos, anunciou hoje aquela Câmara do distrito de Castelo Branco.

Em comunicado assinado pelo presidente do município, António Dias Rocha, é referido que na última semana foram realizados testes serológicos a todos os funcionários dos lares do concelho, GNR, bombeiros e profissionais de saúde, no âmbito de uma ação promovida pela autarquia local, sendo que os resultados foram todos negativos.

A informação acrescenta ainda que "o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social colaborou nesta iniciativa, garantindo testes PCR a dois terços dos funcionários do Lar D. Maria José Soares, da Santa Casa da Misericórdia de Belmonte".