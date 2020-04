Covid-19

O Governo italiano vai permitir visitas a familiares e abrir parques e jardins públicos a partir de 04 de maio, altura em que começa a saída gradual do confinamento, ao fim de dois meses, devido à pandemia da covid-19.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, detalhou hoje o plano de reabertura do país e disse que se poderá realizar desporto, mantendo a distância social de, pelo menos, um metro para evitar contágios, a realização de funerais com um grupo de familiares, até 15 pessoas, sempre que usem máscaras e respeitem a distância, estando para já proibidas as reuniões sociais.

O Governo italiano vai fixar um preço máximo de 0,50 euros para a compra de máscaras e está a trabalhar para abolir o imposto sobre o valor agregado (IVA).