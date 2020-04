Covid-19

O Brasil contabilizou 189 mortos e 3.379 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 4.205 óbitos e 61.888 casos da infeção desde o início da pandemia no país, anunciou hoje o executivo.

De acordo com o Ministério brasileiro da Saúde, o aumento no número de mortes foi de 4,7%, passando de 4.016 no sábado, para 4.205 hoje. Em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 5,8%, de 58.509 para 61.888 para casos confirmados.

São Paulo continua a ser o estado brasileiro que concentra o maior número de casos, num total de 1.700 mortos e 20.715 casos de infeção, seguindo-se o Rio de Janeiro, com 645 vítimas mortais e 7.111 casos confirmados da covid-19.